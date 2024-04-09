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抓非法偷拍網站 衛福部揭「封網」難題

創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押、命其停止解析，台灣民眾已無法連上，但創意私房又換了網域重生，至今仍橫行。（記者徐子苓翻攝）

創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押、命其停止解析，台灣民眾已無法連上，但創意私房又換了網域重生，至今仍橫行。（記者徐子苓翻攝）

2024/04/09 18:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人黃子佼遭查獲是「創意私房」高級會員，引發偷拍論壇爭議，過去該論壇曾被封網，但又轉址重新上線，政府被指未積極處理，面對數發部表示「若收到衛福部發出的行政命令可配合停止解析網域」，衛福部今（9日）回應，收到申訴後會要求業者下架相關影像，若業者不配合或無法聯繫業者才會「封網」，而此案為檢警偵辦中案件，衛福部會與法務部討論適時「封網」問題。

業者不配合或無法聯繫業者才「封網」

數發部表示，創意私房在台灣已被「停止解析」，但後來又換了網域重生至今，「停止解析」必須由法院或行政機關依法發動，若衛福部依「兒少性剝削條例」命其停止解析，數位部會配合最短時間內停止解析該網域。

衛福部次長李麗芬表示，為協助被害人下架性影像，國內去年曾針對性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例等進行修法，均有相關下架或業者不配合時的「封網」機制，衛福部設置了「性影像處理中心」單一窗口接受民眾申訴，只要有相關申訴，就會通知網站及地方主管機關，要求平台業者在期限內下架或限制瀏覽。

根據衛福部統計，自去年2月15日修法至今，一年來已有9件申訴案件採「封網」手段，也就是在台灣無法再連上該網站，其中有1件位在台北市。為涉及兒少性剝削案件，其他都是成人相關妨礙性隱私等案件，分別為新北市1件、桃園市5件、宜蘭縣2件。

1年來已有9案採「封網」手段

面對業者鑽漏洞、轉址重生，李麗芬表示，一年來已有9件封網申訴案，業者配合下架的申訴案應該更多；目前有兩個方式可「封網」，第一是當性影像中心接獲申訴，業者「應配合而不配合」或者無法連絡上業者時，就會函請台灣網路資訊中心執行限制，第二是檢警可申請扣押嫌疑人的網址，讓平台、網站不能被瀏覽。

李麗芬也表示，此案件為檢警正在偵辦中的案件，需透過司法跟行政通力合作，衛福部會儘快跟法務部研議，在案件偵辦過程討，什麼樣的時機點做「封網」才適當。

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