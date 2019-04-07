吳與太陽會面破局 國民黨中常委要總統提名時程延後

2019-04-07 13:46

〔記者林良昇／台北報導〕在「吳韓會」、「吳朱會」、「吳王會」等會面全部喊卡後，國民黨面臨是否在本週三中常會通過提名作業要點和時程的難題，國民黨發言人歐陽龍坦言，時程可能會延後，將提案交由中常會討論，中常委徐弘庭痛批，黨中央上週放一堆話，說要見誰，最後誰都見不到，還提案做什麼？根本莫名其妙。

按照國民黨原先規劃，將於4月10日中常會上通過總統提名作業要點和時程，17日公告，但因「吳韓會」、「吳朱會」、「吳韓會」等生變，原先規劃可能順延。歐陽龍表示，在中常會前明後2天黨內會研究辦法討論，在中常會上也會討論，把每件事情面面俱到，讓大家心裡面欣然接受任何以後的決定。

歐陽龍坦言，通過總統提名作業要點和時程確實可能延後，給黨中央更多空間和時間，因為本來就是規劃4月公告，日期不見得要在17日，期程可能會稍微往後延，但最晚不會拖超過4月，不影響初選大局，並沒有特別矛盾之處，大方向沒有改變。

徐弘庭認為，現在情勢太混亂，他個人認為國民黨沒有以拖待變的空間，但最近吳敦義約見大家都不見，本週要通過作業要點和時程應該不可能，延後的機率非常高，但黨中央跟黨主席、提名小組應儘速處理，從根本解決到底要不要徵召韓國瑜的問題。

徐弘庭說，黨中央如要徵召就直接宣布，送中常會處理，若擔心代表性不足，轉由臨時全代會處理也可行，但現階段不能再放話，一定要有動作，不能整個黨被困在這個議題裡面，如果週三黨中央依然提出總統提名作業要點和時程到中常會，他會發言質疑黨中央是什麼意思？上週放話說要見誰，最後誰都見不到「還提案做什麼？」根本莫名其妙，講白了就是不想做壞人。

中常委江碩平表示，若黨中央在中常會提初總統提名作業要點和時程，他會強烈要求延後，等各方協調﹔中常會姚江臨也說，他同意延後，畢竟要是通過辦法，就非走不可，順延會讓吳敦義有機會跟各方談談，才是最好的方法。

中常委曾文培指出，吳敦義比較客氣，顧慮幾位參選人想法，但以前朱立倫要「換柱」，也沒有跟洪秀柱討論，就直接大刀一揮，現在變成這情況，也許吳可以更明快一點，不一定要等幾位參選人是否同意。

曾文培認為，基層想法都是認為直接徵召韓國瑜最好，但吳敦義思考較多，本週三中常會有3種可能，第一種就是直接提出作業要點和時程，照規則來登記，但未來在全代會可能會吵翻﹔第二種是直接讓韓國瑜納入民調內，不用再跟參選者討論﹔第三種可能就是延後，畢竟吳還是希望圓融一點，至少等韓訪美回國後談過後再做決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/