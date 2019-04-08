新聞解讀》 制度的重要

2019-04-08

記者鄒景雯／特稿

從去年十一月二十四日之後，由於未來情勢一片大好，國民黨的總統大選競爭就已經鳴槍起跑，沒想到跑到今天，卻成了歹戲拖棚，還鬧出黨主席要會見朱王兩位選手，然被臨陣取消的糗事，此等灰頭土臉，看在所有公民眼裡，相信沒有一個人會認為這對國民黨是正數。

國民黨要求「最強」的人出來，有錯嗎？當然沒錯，哪個黨的提名不是要找最強的代表？那麼國民黨錯在哪裡？很簡單，不按照制度而行。人類社會是一個學習與演化的群體，原始不文的時代，只要我喜歡，有什麼不可以？於是大家各自征戰、弱肉強食；後來聰明的人類發現，這樣確實很爽，但是爽度很短，因為手中所有一下子就會被奪走，甚至得賠上性命，於是文明時代來臨，大家決定一起建立並遵守遊戲規則，透過公平公正公開的制度，產生真正的最強，讓每個人的成敗具有可預期性，獲得和平與幸福的時間也因此得以延展。

在民主國家，制度當然可以調整修改，但是必須經過完全的民主程序，所謂的完全，就是充分討論，多數決定。為了避免因人設事，通常都會做好利益迴避，也就是下次實施，以確保大家都在同個起跑點上。唯有程序正義做好，才有可能得到實體的正義。否則即是破壞制度，或是根本毫無制度。一個制度不保的團體，鐵定是少數獨裁、人治社會、專制國家，絕對不是民主。

我們的鄰居中國，是最典型的錯誤示範。他們不僅沒有十三億人民的普遍民主，連極少數政治菁英階層的共產黨黨內民主都不可得。就拿習近平走向終身集權這檔事來說吧，習個人肯定會說這是民主的決定，表面上看，所有黨的程序確實都走了一遍，包括二○一七年十月中共十九大全票通過共產黨章程修正，將習思想列為全黨指導；接著習在一中全會全票通過連任總書記與中央軍委主席；同時選出的新任政治局常委，沒有出現年齡適合的接班人；二○一八年三月，終於水落石出，人大通過修憲，刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，並將「習思想」入憲；接著習當然立刻在人大一次會議又獲全票支持連任國家主席和國家軍委主席。

這一路的開綠燈無異議通過，誰都知道是高度控制下的結果，二○一二年開始接班的習近平，一方面透過全面反貪腐，腥風血雨地強力掃除政敵與反對意見，一方面不斷增設領導小組，擴大總書記一把抓的權力，終於在二○一六年十八大六中全會確立了「習核心」，這一人的核心，中國人有幾個膽子，誰敢不從？

台灣內部，空有民主生活幾十年，經常不乏有人為習體制說項，指其為「中國特色」的明君政治，問題是它壓制了廣大知識菁英的思想與言路，例如許章潤、孫文廣、樓繼偉、柴曉明等等無數的被免職與被消失，就不可能成就出「最強」的匯總。如果大家這麼在意找出「最強」的話。

同樣的，當今黨爭檯面化的國民黨，自一九九六年總統民選以來，明明就有一套黨內提名機制運作多年，擺得平就一人參選，擺不平，就黨內初選、一決高下，再簡單不過，誰都沒話可說，若要政治處理，也該人就制度，絕不是制度就人；換言之，人的意志可改，制度萬不該動輒毀棄。以韓國瑜為例，在朱王參選，王宣布參選到底的情況下，吳主席要公平，只有一途，就是勸服韓國瑜參加初選，捨此，都將陷國民黨於民主倒退，難道要去與共產黨五十步笑百步？

一個民主受損的黨，如何侈言未來能領導台灣向前進步？這條底線，千萬試不得。

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