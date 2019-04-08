王拜大甲媽 盼總統夢成真

2019-04-08

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖昨晚南下遶境進香，上午由前立法院長王金平打頭陣，請媽祖出神龕。王說，卅四年前沒被國民黨提名選立委，但隔年還是高票當選，因為自己有來鎮瀾宮參拜，之後在政壇一帆風順；現在希望大家支持，讓他選總統美夢成真。高雄市長韓國瑜昨天則重申，二○二○不在考慮之內，一切等美國回來再說。

選不選？ 韓：從美國回來再說

王金平說，卅四年前他的朋友到鎮瀾宮參拜，當時大甲媽就指示，國民黨不會提名他選立委，果然隔年未提名，但自己堅持選下去，最後高票當選，之後一路當上院長；今年大家都喊他「王總統」，如果大家支持「就會美夢成真！」祈求媽祖保佑，關關難過關關過。針對前新北市長朱立倫說國民黨若徵召韓國瑜的話，就不用考慮初選了；王金平回應，尊重他的看法，一切尊重黨中央看法。

韓國瑜昨至台中花博外埔園區參訪，如何看待吳王會及吳朱會破局？韓國瑜說，「黨內三位大老、優秀的同志，可以先商量，溝通管道應該非常暢通，我把我份內工作做好，當務之急就是拚經濟」。對於參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕，被視為總統前哨戰；韓說，只是應立委顏寬恒邀請。

盧秀燕稱韓 是太陽中的太陽

台中市長盧秀燕昨天陪韓國瑜參訪，稱韓是「太陽中的太陽」，媒體詢問盧會勸進韓選總統嗎？盧說，「我代表台中市民送他太陽餅已不言而喻」。

已表態參選總統的前新北市長朱立倫上月訪台中市政府，盧當時也送朱太陽餅，還說認定朱是「太陽」，盼朱心想事成。

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