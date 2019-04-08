大甲媽起駕 總統級大咖全到

2019-04-08

王打頭陣 蔡主持上轎大典

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖七日南下遶境進香，今年起駕之日政壇大咖雲集，檯面上有意競逐總統大位的參選人全到齊。上午前立法院長王金平打頭陣，請媽祖出神龕；隨後國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜參香，總統蔡英文主持上轎大典，前新北市長朱立倫、前行政院長賴清德、台北市長柯文哲陸續參拜，宛如總統前哨戰。

蔡英文昨日下午在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇及交通部長林佳龍等人陪同下，至大甲鎮瀾宮請媽祖上轎，受到民眾熱烈歡迎。蔡英文全程以台語致詞表示，看到這麼多人前來祈求媽祖庇佑台灣，「中央與地方政府一定會做伙打拚，創造更多社會福利照顧大家及建設地方」。

吳韓參香 朱賴柯「王不見王」

朱立倫致詞表示，會走五天到嘉義新港奉天宮，希望在徒步過程體會信眾對媽祖的熱忱；賴清德傍晚前往參拜，他在朱立倫之後、柯文哲之前抵達，三人一前一後，王不見王。賴清德抵達廟埕時，大殿天公爐的香火猛烈燃起，信眾直呼「發爐囉」，鎮瀾宮董事長顏清標祝福他「心想事成」。

柯文哲說，二○一四年曾跟隨大甲媽遶境，去年選舉前再到鎮瀾宮燒香許願，如果連任會再來走一次，所以這次來是還願，而不跟別人一樣扶轎，但中間卡到議會需回去，只能走多少算多少。媒體詢問柯「是否要趁這次試水溫、衝人氣」？柯文哲回說「不用」，強調「平常心」，最重要的目的就是回到台灣最底層，感受台灣的生命力。

昨晚十時鎮瀾宮鐘鼓哨角齊鳴，廟內外擠滿恭送媽祖出城的信眾，在三聲震天起馬炮之後，鑾轎緩緩步出廟埕，信徒爭相觸摸祈求庇佑，展開全程九天八夜遶境。

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