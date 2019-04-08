提名規劃時程 黨中央：不拖過四月

2019-04-08

〔記者林良昇／台北報導〕在「吳韓會」、「吳朱會」、「吳王會」等會面全面喊卡後，國民黨面臨是否在本週三中常會通過總統提名作業要點和時程的難題。國民黨發言人歐陽龍坦言，時程可能延後，但最晚不會拖超過四月，多位中常委也主張延後處理。另有中常委痛批黨中央放話，「說要見誰，最後誰都見不到」，根本莫名其妙，就只是不想做壞人。

吳朱王韓都沒見成

中常委批莫名其妙

國民黨原規劃，於四月十日中常會上通過總統提名作業要點和時程，十七日公告，但因吳與有意參選者會面生變，原先提名規劃時程可能順延。

歐陽龍表示，黨中央今、明兩天會進行研究討論，並提到中常會，但中常會通過總統提名作業要點和時程確實可能延後，給黨中央更多空間和時間，但最晚不會拖超過四月，不影響初選大局，大方向沒有改變。

國民黨中常委徐弘庭認為，目前情勢太混亂，本週不可能通過作業要點和時程，黨中央與黨主席、提名小組應儘速從根本解決到底要不要徵召高雄市長韓國瑜，黨中央如要徵召應直接宣布送中常會處理；若擔心代表性不足，轉由臨時全代會處理也可行。

徐弘庭強調，黨中央現階段不能再放話，一定要有動作，不能整個黨被困住，如果黨中央週三依然提出作業要點和時程到中常會，他會發言質疑黨中央「是什麼意思？」放話說要見誰，最後誰都見不到「還提案做什麼？」根本莫名其妙。

中常委曾文培指出，基層想法認為直接徵召韓國瑜最好，但吳敦義較客氣、思考較多，本週中常會有三種可能，第一種就是直接通過作業要點和時程，但未來在全代會可能會吵翻；第二種是直接讓韓納入民調；第三種就是延後，至少等韓訪美回國談過後再做決定。

中常委江碩平表示，若黨中央在中常會提出總統提名作業要點和時程，他會強烈要求延後，等各方協調；中常委姚江臨說，他同意延後，順延會讓吳敦義有機會與各方談，才是最好方法。

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