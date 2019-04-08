總統初選喬不定 吳：溝通至達成共識 朱：該溝通反對的人

2019-04-08

〔記者張軒哲、林良昇／綜合報導〕面對黨內總統初選，國民黨主席吳敦義昨強調，會繼續溝通、逐漸溝通，達成堅定的共識；前新北市長朱立倫昨表態，要求黨中央儘速徵召呼聲最高的高雄市長韓國瑜，強調黨中央該溝通的是反對的人，而不是他。

朱促黨中央速徵召韓

國民黨上週啟動與黨內太陽會面的安排，吳敦義原訂依序與韓國瑜、朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋會面，「吳韓會」卻臨時生變，從四月五日延至四月十八日韓訪美後才要進行，朱希望「吳朱會」全程公開否則會面暫緩，遭黨中央回絕，吳敦義更批會面不是作秀，並取消所有會面。

吳：推最有機會的人

吳敦義中午至鎮瀾宮參加大甲媽祖起駕祈福參香。他受訪表示，國民黨有意願參選總統的人滿踴躍，會找出最有機會代表國民黨參選的人，透過協調讓大家有堅定共識，否則廿二縣市怎會有十五名國民黨縣市長？這主要是協調成功，幾乎沒人違紀參選。他說，廿二位縣市議長國民黨有十九位，也是協調出來，會繼續溝通，逐漸溝通，達成堅定的共識。

是否會徵召韓國瑜參選總統？吳敦義說，國民黨會誠心誠意用最好的方式，推出最有機會的人參選總統。

朱立倫昨早在台北出席己亥年軒轅黃帝拜祖大典，並擔任主祭。朱會前受訪，被問及「吳朱會」破局，朱再度強調「徵召韓，全力支持；辦初選，全力以赴」，他講一百次也是如此，並呼籲黨中央儘速徵召韓國瑜，他全力支持。

對於吳敦義認為公開會談就像在「作秀」，朱立倫則反駁，強調他講所有的話沒有任何一句、任何一字是不能公開的。媒體問及，堅持「吳朱會」要全程公開是有何考量？朱立倫表示，他沒有任何考量，只是希望會面中講的每一句話，讓大家都知道是為了全黨團結一致。

朱立倫也說，如果現在決定徵召韓國瑜，就沒有初選的問題；他支持徵召韓，也和韓當面講很清楚，對韓只有全力支持，相互鼓勵、支持，沒有什麼好特別要溝通的，黨中央要溝通的是反對徵召韓的人。

朱陣營表示，「吳韓會」因故延後，無法得知會談結果和韓國瑜真正的意願，吳朱先會，難免會覺得吳敦義是要私下勸退朱立倫，外界可能會見縫插針，不利於黨內團結，是朱堅持要公開會面的原因。

吳朱總統初選交鋒

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/