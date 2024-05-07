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罰錢罰不怕！川普10度違反禁言令 法官不忍了：再犯進監獄

法官認為川普藐視禁言令，警告他若再犯恐要坐牢。（路透）

法官認為川普藐視禁言令，警告他若再犯恐要坐牢。（路透）

2024/05/07 11:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普「封口費」案在紐約法院受審，他又一次違反禁言令，被處以1000美元罰款，這是他第十度違反，累積10000美元（約新台幣32.37萬元）罰款，法官認為川普藐視禁言令，警告他若再犯恐要坐牢。

綜合美國媒體報導，紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）在當地時間6日裁定，現年77歲的川普違反了不得公開攻擊證人、陪審員或法庭工作人員及其親屬的禁言令處以1000美元罰款，上週川普已經因為違反9次禁言令，而被處以9000美元罰款。

莫城直接向川普警告：「看來1000美元的罰款沒有起到威懾作用……川普先生，我希望你明白我最不想做的事情就是把你關進監獄。」法官強調：「儘管我不想實施監禁懲罰……但我希望你明白我會的。」坐在辯護席旁的川普沒有回應。

莫城強調：「我其中一部分工作就是維護司法系統的尊嚴」，而川普對於禁言令的藐視是「對法治的直接攻擊」，他不能允許這種情況繼續下去。

川普步出法院後表示，他不怕入獄，「我們的憲法比監獄重要得多……我隨時都會做出這樣的犧牲。」

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