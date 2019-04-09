「難道義哥臭了嗎」吳臉書為己叫屈

2019-04-09

〔記者林良昇／台北報導〕在國民黨主席吳敦義與黨內太陽會面全面破局後，總統提名陷入僵局，藍營內部不少人認為吳未表態不選總統，公正性受質疑才造成互信不足，吳昨在個人臉書發文明志，寫下︰「難道義哥臭了嗎？」用諧音為自己叫屈。

吳敦義與黨內太陽會面全數喊卡後，原規劃在明天中常會提報的第十五任總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程也暫緩，黨內心急如焚，認為不能再拖下去，不少人把箭頭瞄準吳，認為吳未表態不選總統，是會面破局的原因。

面對黨內質疑，吳敦義昨整日都未公開露面，僅透過臉書明志，除重提他的四大願景，也打團結牌，強調二○二○國民黨必須一心一德、重返執政，讓人民過上好生活、台灣向前行。

貼搞笑影片 自認為黨竭心盡智

約相隔三小時，吳敦義臉書又發布一段三十七秒的搞笑短片，內容是剪輯過去吳受訪時出現的表情畫面，並以「難道義哥臭了嗎」做為標題，對比黨內目前的困局，用「臭」與「錯」的諧音連結，引發聯想。

吳敦義以第一人稱表示，「相信大家都知道，我在各地為了我們重返執政，竭心盡智，義無反顧，希望推出最有機會當選的候選人。聽說最近掀起一陣網紅潮流，幫我管理臉書的小編也想要培養我，但卻老是嫌我總裝臭臉、不好做效果。他們還特意精心做了一段影片，整理出我的臭臉特輯。」

吳敦義還進一步詢問網友：「各位義哥的好朋友們，大家齊心協力評評理，一絲不苟、穩健沉靜，義哥應該沒『臭』吧？」試圖為自己叫屈。

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