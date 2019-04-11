吳敦義正式表態：無意願選總統

2019-04-11

若有意願參選 去年11.24勝選夜就宣布了

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名陷入僵局，黨內認為黨主席吳敦義遲未表態是否參選總統，公正性與互信不足是協調破局關鍵，在黨內壓力下，吳敦義昨在中常會正式表態，無意願參選二○二○年總統，強調推舉最有勝選機會的人贏得勝選，是他唯一的目標。

推舉最有勝選機會的人

前新北市長朱立倫、前立法院長王金平爭取代表國民黨參選二○二○年總統，黨內基層則力拱徵召高雄市長韓國瑜參選，王金平與國民黨立委呼籲吳敦義應儘速表態是否參選總統，才能有利黨內協調。

在黨內逼吳敦義表態加上基層拱韓的聲浪下，國民黨中常會昨臨時開放讓媒體採訪，由吳敦義公開發表談話。吳強調，他知道媒體關注的議題，也了解各界關心，所以要非常鄭重的對外報告。

吳敦義說，有些人可能有疑問，為什麼像他這樣從政四十年以上，從地方到中央、從北部到中部到南部、從議會到行政到黨務，選舉、輔選都有四十年經驗，假設吳敦義真正有意願參選總統，難道不會選擇在去年十一月廿四日晚上，在開票有了結果，廿二縣市長贏十五個，「難道我不會選擇那種大局算是贏定的情況來宣布競選嗎？」

他公開強調，「當時為什麼我不會去宣布競選？」就是因為「我並沒有這樣的意願」。吳表示，他過去兩年多擔任國民黨主席，知道在國民黨最艱苦、最被打壓、被迫害，假如示弱，國民黨就會被執政者繼續欺負。

吳敦義指出，他受到全體黨員付託，兩年來只有希望二○二○年一定要能夠推舉品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，而且最有機會能夠勝選的人，推舉作為國民黨的總統候選人，才能真正贏得多數國民的認同與支持。

基層促直接徵召韓國瑜

昨天就有中央委員至黨中央踢館，要求取消總統初選規劃，直接徵召韓國瑜，但國民黨中常會沒有相關提案或討論，黨中央強調，初選期程會彈性調整，但沒有刻意延後或因人設事。

吳敦義昨也表示，總統勝選、一一三席立委贏得六十席，就是明年一月十一日總統副總統與立委選舉的目標，這是非常重要的關鍵時刻，他作為主席，有責任要推舉最有勝選機會的人來代表國民黨贏得政權，重返執政，讓中華民國再度開拓光明坦途，「這是我唯一的目標」。

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