中國軍演遲無名稱 國安官員：被稱「愚人節演習」才急命名

中國解放軍截至4月2日下午1時30分，於我周邊海域從事「聯合演訓」概況。（國防部提供）

2025/04/02 22:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國軍演今晚結束，國安團隊指出，共軍演習有內在與外部原因，台灣只是藉口，賴清德只是理由。最主要是外部意圖受挫，且內部人事鬥爭進入新高峰，因此選擇在美國國防部長離開亞洲的第一時間，立即發動這樣軍演。而遲遲沒有演訓任務名稱，直到了國際媒體、社群出現把這場演訓稱為「2025-愚人節演習」，昨日中國軍方才急忙將演習命名為「海峽雷霆-2025Ａ」。

針對外部理由，國安官員說，美國國防部長自3月廿4日起，接連訪問第一島鏈的菲律賓、日本，透過美日、美菲雙邊防長的會面，連日重申台海安全穩定重要，以及將中國視為共同威脅下，雙方強化安全合作的態勢，更是美國安全重心正式轉向印太區域的戰略宣示，這對北京一直以來試圖掌握並突破島鏈的戰略意圖，造成空前的破壞效果。

請繼續往下閱讀...

至於內在原因，國安官員說，中國軍方人事出現新一波大清洗，幅度史上僅見。從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高層幾乎無一倖免，中國軍方內部自己稱為有「團滅」規模而議論紛紛。為了壓制軍內可能反彈，軍委會隨即下令部署演訓，讓軍人不留在營區內議論浮動。

國安官員說，這也是為什麼演訓籌備了至少一段時間，但遲遲沒有演訓任務名稱，據傳就是因為當局剛對何衛東等人完成了「裁處」的決定，因此軍委會立即把東部戰區部隊趕出基地進行演訓。直到了國際媒體、社群出現把這場演訓稱為「2025愚人節演習」，昨日中國軍方才急忙將演習命名為「海峽雷霆-2025Ａ」。

國安官員指出，由於外部意圖受挫、內部人事鬥爭進入新高峰，但面對即將的美中經貿談判以及各種進一步的對中措施，北京近來都選擇極力自我壓抑，避免任何被認為對撞美方的舉措，這個時候，台灣就是中國最好的藉口，因此選擇在美國國防部長離開亞洲的第一時間，立即發動這樣軍演。

官員說，賴清德總統在3月13日發布的「十七項對策」，中國早在四天後的17日，以一天內兩度進行所謂的「聯合戰備警巡」，期間搭配「舉報台獨」及官宣批判等行動表態。以中國對這類事件反映即時的程度，何需要在戰備警巡強度後，又祭出一個一開始還說不出名字的軍演。

至於軍演的效應，國安官員認為，這次演習期間，作為認知操作的各項影音文宣，其內容脈絡與敘事品質的低劣與極端化屬性，不僅第一時間引起台灣社會立即的反感，操作這系列宣傳背後的「心智狀態」，讓台灣在內的多國安全單位都大為訝異，因為這反映北京的決策圈可能在內外各種困境下，相當程度的喪失了基本的判斷與思考能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法