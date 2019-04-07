「該溝通的是反對的人」朱立倫籲黨中央速徵召韓國瑜
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朱立倫表態要求黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜，強調黨中央該溝通的是反對的人，而不是他。（記者叢昌瑾攝）

朱立倫表態要求黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜，強調黨中央該溝通的是反對的人，而不是他。（記者叢昌瑾攝）

2019-04-07 10:39

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義原訂今日與前新北市長朱立倫「吳朱會」，卻因「吳韓會」生變加上吳、朱對於會面是否公開有歧見而破局，導致後續會面都暫緩，朱立倫今表態，要求黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜，強調黨中央該溝通的是反對的人，而不是他。

朱立倫今早出席已亥年軒轅黃帝拜祖大典，並擔任主祭，朱在會前受訪，被問到2020總統大選，國民黨「吳朱會」破局，朱強調，「徵召韓，全力支持﹔辦初選，全力以赴」，講一百次也是如此，他並再一次呼籲黨中央，儘速徵召韓國瑜，他全力支持。

對於吳敦義認為，公開會談就像在「作秀」，朱立倫強調，他講所有的話沒有任何一句、一字是不能公開的，黨中央徵召韓國瑜，他全力支持，會第一個跳出來支持。

朱立倫也說，他沒什麼好特別溝通的，因為黨中央如果願意徵召韓國瑜，他一定是全力支持，第一個跳出來大聲支持，黨中央要溝通的是反對徵召韓的人。

朱立倫強調，他從頭到尾都講一樣，如果現在決定徵召韓國瑜，就沒有初選的問題。是否擔心成為韓粉攻擊的目標？朱重申，他立場清楚，呼籲黨中央儘快徵召韓國瑜，他也支持徵召韓，他跟韓也講得非常清楚，對韓只有全力支持，相互鼓勵，相互支持。

對於堅持「吳朱會」要公開是有何考量？朱立倫表示，沒有任何考量，他只是希望會中講得每一句話，讓大家都知道國民黨為了全黨團結一致。

  • 前新北市長朱立倫出席在台北市中山堂廣場舉行的已亥年軒轅黃帝拜祖大典。（記者叢昌瑾攝）

    前新北市長朱立倫出席在台北市中山堂廣場舉行的已亥年軒轅黃帝拜祖大典。（記者叢昌瑾攝）

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