「該溝通的是反對的人」朱立倫籲黨中央速徵召韓國瑜

2019-04-07 10:39

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義原訂今日與前新北市長朱立倫「吳朱會」，卻因「吳韓會」生變加上吳、朱對於會面是否公開有歧見而破局，導致後續會面都暫緩，朱立倫今表態，要求黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜，強調黨中央該溝通的是反對的人，而不是他。

朱立倫今早出席已亥年軒轅黃帝拜祖大典，並擔任主祭，朱在會前受訪，被問到2020總統大選，國民黨「吳朱會」破局，朱強調，「徵召韓，全力支持﹔辦初選，全力以赴」，講一百次也是如此，他並再一次呼籲黨中央，儘速徵召韓國瑜，他全力支持。

對於吳敦義認為，公開會談就像在「作秀」，朱立倫強調，他講所有的話沒有任何一句、一字是不能公開的，黨中央徵召韓國瑜，他全力支持，會第一個跳出來支持。

朱立倫也說，他沒什麼好特別溝通的，因為黨中央如果願意徵召韓國瑜，他一定是全力支持，第一個跳出來大聲支持，黨中央要溝通的是反對徵召韓的人。

朱立倫強調，他從頭到尾都講一樣，如果現在決定徵召韓國瑜，就沒有初選的問題。是否擔心成為韓粉攻擊的目標？朱重申，他立場清楚，呼籲黨中央儘快徵召韓國瑜，他也支持徵召韓，他跟韓也講得非常清楚，對韓只有全力支持，相互鼓勵，相互支持。

對於堅持「吳朱會」要公開是有何考量？朱立倫表示，沒有任何考量，他只是希望會中講得每一句話，讓大家都知道國民黨為了全黨團結一致。

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