支持民進黨人選 部份獨派聲明：脫黨參選就是戰犯

2019-04-10 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕FETN蠻番島嶼社、北鳥：歌唱革命、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、獨立青年陣線等獨派團體，今（9）日晚間發表共同聲明表示，面對中國統戰侵略，無論蔡、賴誰初選出線，都將支持由民進黨推派出的總統候選人，任一方退黨參選就是傷害台灣民主的戰犯，並呼籲各方加入連署。

據聲明內容，FETN蠻番島嶼社、北鳥：歌唱革命、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、獨立青年陣線等獨派團體表示，各團體雖非民進黨員，但是民進黨作為反對國共勢力的代表，面對中國統戰侵略，是2020總統大選中「保護台灣主權」的唯一選擇，所有主張台灣主體性的人都應支持民進黨。

該聲明提出3點呼籲，首先希望蔡、賴2人以大局為重，透過黨內機制共商決定民進黨總統候選人，切莫誤為中國併吞台灣的槓桿助力。第二，聲明呼籲雙方否決「脫黨參選」的意見，初選機制是台灣民主價值的展現，切勿因個人利益而撕裂本土勢力。

最後，該聲明強調，「脫黨參選就是製造分裂的戰犯」。獨派團體以過去選舉經驗為例，指出團結才會贏，並相信蔡、賴深諳此理，期待他們以「團結」為前提，爭取出線的機會，毋忘「黨外時期」的願景和理想，在中國併吞台灣的關鍵時刻，以團結「贏回台灣」。

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