吳敦義表態不選總統 蔡正元要朱也放棄改挺韓

2019-04-11 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選，國民黨近期對提名人選陷入僵局，昨日國民黨主席吳敦義表態不參選明年總統大選後，前立委蔡正元也在臉書發文，指吳的表態反將了表態參選總統的前新北市長朱立倫一軍，蔡還說，奉勸「吳黑」改勸朱立倫，公開宣布放棄爭取總統提名。

國民黨2020總統初選紛擾不斷，引發各派角力，該黨主席吳敦義昨表態無意參選2020年總統，蔡正元為此在臉書發文，指從未宣布要爭取提名的吳敦義，在擁朱人馬的一陣「吳黑」後表態「沒有意願」爭取大位，此舉「反將了朱立倫一軍，也讓『吳黑』羅智強閉嘴」。

蔡正元也表示，「奉勸『吳黑』改勸朱立倫，公開宣布放棄爭取總統提名，轉而支持徵召韓國瑜，不要再玩『兩個全力以赴』那種暗黑手法了」。

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