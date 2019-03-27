教宗躲信徒「親吻戒指」畫面瘋傳 抽回右手引爭議

2019-03-27 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕現任羅馬教宗方濟各（Pope Francis）25日到訪義大利洛雷托（Loreto）教堂參加聖母領報（Annunciation）活動，卻被拍下在與信徒握手時，不斷抽回右手、不給信徒親吻戒指的畫面，影片在網路上瘋傳，引起爭議。

綜合外媒報導，由於方濟各不斷阻止信徒親吻戒指已經引起天主教內爭論不休，天主教保守派網站「LifeSiteNews」以「令人不安」為題將該事件撰寫成文章，更有傳統信徒在推特上寫道「如果你不想當教宗，那就離開吧！」

《衛報》報導，也有持不同看法的人出面挺方濟各，耶穌會牧師波利特（Russell Pollitt）就發出推文表示「親吻教宗戒指的行為很快就會消失了」他指出，「親吻戒指」無關傳統，只是君主制時期一項象徵忠誠的行為。

雖影片被瘋傳、造成爭議不斷，但教廷部分尚未對教宗抽回右手、阻止信徒親吻戒指的舉動作出回應。

據了解，教宗右手無名指上配戴的戒指名為「漁人權戒」（Piscatory Ring），象徵著教宗權威，一旦教宗去世該戒指便會立即被摧毀，代表統治結束，而「親吻戒指」的行為已持續了好幾世紀。

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