韓國瑜自稱孫中山信徒 遭網抓包「3項錯誤」

2019-03-26 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日訪中，會見香港、澳門中聯辦及中國國台辦主任劉結一，遭質疑犧牲主權。他回應這說法相當可悲，並自稱為國父孫中山信徒，志在幫人民改善生活讓國富民強。網友引其發言，列出3項「錯誤事實」打臉嘲諷，「孫中山信徒連三民主義都講錯，笑死。」

韓國瑜昨針對批評他賣台聲浪向媒體表示，「西元一九一二年，國父孫中山推翻滿清創立中華民國，就是要追求民主、民權、民生」並自稱是孫中山信徒，致力幫人民改善生活、國富民強，要努力扭轉台灣政治風氣，希望台灣政治人物不能再鬼混等，還希望不想祝福的人「請保持沉默」。

對此，有網友於PTT上簡列3點事實：「第一，孫文並無推翻滿清；第二，建立中華民國的並不是孫文；第三，三民主義是民族、民權、民生，不是民主、民權、民生。」直說「孫中山信徒連三民主義都講錯，笑死」反問「一個立委都當不好，出席率低的要死、喝酒請假寫公出的人，還叫人不要鬼混，手指他人前先檢討自己好嗎？」

網友也紛紛留言「三民主義還背錯，這才比較好笑」、「他們就是沒文化才會喜歡韓，一樣是草包階級」、「連三民主義都能講錯是哪招啦」、「我知道他沒學問，但這會不會太誇張了啊」、「三民主義都講錯，怎麼沒被舊國民黨剷掉」等。

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