中國官媒力捧韓國瑜 竟稱「台灣省長」有力競爭者！

2019-03-26 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪中國，接連會見港、澳兩地特首、中聯辦主任與深圳市委書記，讓質疑韓國瑜「賣台」的聲音湧現。不料中國官媒《環球時報》卻動用社評撰文力捧韓國瑜，在昨日發表的文章中，稱韓國瑜為「台灣省省長的有力競爭者」，引起台灣網友一片譁然。

中國官媒《環球時報》25日刊登了一篇以「今天這一幕，把整個島上的"台獨"份子都給急壞了！」為標題的社評，文章內容大肆吹捧韓國瑜，表示韓國瑜此行推動了兩岸關係發展，並增進兩岸民眾情感，「為台灣同胞謀福利」，不料卻遭《蘋果日報》、《自由時報》等媒體「發起輿論圍剿」。

接著撰文者竟稱呼韓國瑜為「台灣省省長的有力競爭者」，文章宣稱，蔡英文當局已經開始對韓國瑜下手，要求台灣陸委會修改法律「限制」和「打壓」韓國瑜這種「去大陸為台灣謀福利的出訪」，接著強調「韓國瑜被普遍視為是，下一屆台灣省省長的有力競爭者，生怕韓國瑜能獲勝的民進黨目前還已經通過操控民調的方式來誤導輿論」。

《環球時報》稱呼韓國瑜為「台灣省省長的有力競爭者」的消息被轉至PTT後，網友紛酸「韓流發威」、「當台灣特首太委屈了 明明是預定當總書記的」、「習下韓上」、「韓的目標是總書記 還在那邊跟你特首還省長」；也有不少網友諷刺中國，表示「想捧人反而鬧笑話」、「中共補刀不遺餘力」、中共認證 「最佳中國台灣省省長」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/