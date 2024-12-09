川普：上任第一天就赦免國會騷亂川粉！

國總統當選人川普透露，他將在就職第一天就赦免2021年1月6日國會大廈騷亂的參與者。（路透）

2024/12/09 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普透露，他將在就職第一天就赦免2021年1月6日國會大廈騷亂的參與者。

據《路透》報導，川普在當地時間8日接受美國《全國廣播公司》（NBC）新聞節目專訪時，被詢問他打算何時赦免因試圖推翻2020年大選結果而引發國會騷動的支持者，川普直接回答：「我上任第一天就會迅速採取行動（赦免他們）。」

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川普指出，那些被長期拘留的人是「非常骯髒的制度」受害者，不排除赦免已經認罪的900多名被告，不過川普也表示，部分在國會騷動中造成傷亡的激進人士可能例外，他強調「我會考慮所有事情，我們會考慮個案」。

報導指出，這是川普自贏得11月5日的總統選舉以來，在赦免問題上發表的最詳細評論。川普將在2025年1月20日宣誓就職，這番言論可能促使外界更加相信他會付諸實踐。

國會騷亂事件的調查被稱為美國有史以來最大規模的刑事調查，至少有1527名被告因涉嫌參與襲擊而被起訴，罪名包括非法進入限制區域、煽動叛亂和暴力襲擊；根據司法部的數據，超過1251名被告已被定罪或認罪，645人判刑入獄，刑期從數日到22年。

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