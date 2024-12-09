國民黨怕民進黨戒嚴！許宇甄：戒嚴法76年沒修「漏洞大」

國民黨立委許宇甄表示，現行戒嚴法、立法院職權行使法條文有極大漏洞，她擔心民進黨會宣布戒嚴，因此提案修法。（資料照，記者陳逸寬攝）

2024/12/09 09:43

〔記者林欣漢／台北報導〕韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴，歷經6小時落幕，引發政治危機；國民黨立委許宇甄今（9）日再點名，立法院民進黨團當下竟發文挺韓國戒嚴，令人毛骨悚然，她檢視後認為，戒嚴法、立法院職權行使法現行條文有極大漏洞，因此提案修法，預計明日進入程序委員會、下週五（13日）院會一讀。

許宇甄表示，3日晚間民進黨團第一時間竟然在Threads發文，認同尹錫悅宣布戒嚴是為了維護民主憲政體制，並指控在野黨是暗黑惡勢力，沒想到民進黨如此瘋狂，挺戒嚴言行令人毛骨悚然。

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許宇甄說，她檢視現行戒嚴法規定後發現，該法自民國37年4月就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需修改，若依現行戒嚴法第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。

許宇甄指出，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

許宇甄再指出，再檢視立法院職權行使法後發現，立法院並未規範戒嚴案送交立法院後的審議程序以及時間，如此一來又會出現審議空窗期，參考韓國國會2小時集會完成否決尹錫悅戒嚴做法，以及立法院處理不信任案的審議程序，提出「立法院職權行使法部分條文修正草案」，增訂第五章之一戒嚴案之處理，要求戒嚴案提報院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視為不通過。

許宇甄強調，台灣民主來之不易，需要國人一同守護，希望朝野共同支持修法，避免少數人鑽漏洞，以杜絕台灣出現「新黨國體制」。

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