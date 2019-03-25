韓國瑜在中國講「中華民國」？網友笑了：只是在講古

2019-03-25 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（25）日下午與中國國台辦主任劉結一見面後，事後舉行記者會提到「中華民國」，一度引起各地網友熱烈討論。但台大《批踢踢實業坊》八卦板友網友發現，根據媒體直播畫面，韓國瑜是在劉結一離開後才講，而且只是提到「西元1912年，國父孫中山推翻滿清，創立中華民國」，根本是在講古，而且這段話全是中共本來就承認的「史實」。

高雄市長韓國瑜以促進經貿為由出訪港澳，進入中聯辦，又連夜更改既定行程，向陸委會提出申請，於今（25）日下午與中國國台辦主任劉結一會面。會後，劉結一離開後，韓國瑜舉行記者會，最後3分鐘結尾時提到「西元1912年開始，國父孫中山推翻滿清，創立中華民國，就是追求民主、民權、民生」（編按：「三民主義」應是民族、民權、民生）。

對此，有網友在台大《批踢踢實業坊》八卦板以「韓國瑜在中國的記者會捍衛台灣主權」為題發文，說韓國瑜在中國公開講「中華民國、蔡總統、主權、國父孫中山的信徒」，擔心他不知道回不回的來，一度引起討論。

但是很快就有許多網友回文，列出種種證據表示，事實上韓國瑜所說「全部都是連中共也承認的事實」，韓國瑜巧妙地避開了「在中共眼裡中華民國已經滅亡」的事實。而中國同樣地將「孫中山」視為國父，中共也肯定孫中山的歷史定位，韓國瑜只是在「講古」。網友最後補充，這非但對台灣主權毫無幫助，甚至偷偷迎合中共的史觀，並沒有什麼值得「高潮」之處。

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