與中方官員會面，韓國瑜：台灣同胞到廈門像回家

2019-03-26 19:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中行程今抵達中國福建省廈門市，傍晚與廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢會面，他致詞時指出，高雄跟廈門有很多地方一樣，台灣同胞一踏進廈門就像回到家裡，未來一定有更多合作、交流可以做。

高雄市長韓國瑜率團拜訪中國今邁入第五天行程，訪問團上午由深圳轉往廈門，下午在廈門會議中心由廈門與高雄企業合作簽約，共五家廈門企業與高雄區漁會、高雄企業簽定MOU，總價值約9億元新台幣。

高市府說明，簽約農漁產品包括火龍果、蓮霧、鳳梨、秋刀魚、魷魚等，總量達1.5萬噸，韓國瑜傍晚與胡昌升、莊稼漢會面。

胡昌升指出，廈門與高雄僅隔著淺淺一彎海峽，語言相通，高雄鄉親有很多先祖來自廈門，兩個城市有共同的精神，就是愛拼才會贏，他特別讚賞韓國瑜堅持九二共識，貨出得去、人進得來，理念契合儒家思想，一步步讓高雄發大財，今天簽約只是一個開始。

韓國瑜致詞時表示，高雄與廈門不光是飲食、文化、血緣，特別是宗教信仰文化，都是一樣的，台灣同胞踏進廈門就感覺像回到家裡，感覺很親密，很難用筆墨形容，未來一定有很多合作交流可以做，

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