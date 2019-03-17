怕？疑怕刺激美國 習近平訪義不敢見教宗了

2019-03-17 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平預計於本月21日到24日訪問義大利，外傳將順訪教廷，與教宗方濟各見面，引發我國外交單位關注，不過有外媒報導，中國恐與教宗見面會刺激美國，以習行程緊湊，主動放棄與教宗的會面。

據《法廣》報導，中國習近平預計於本月21日到24日訪問義大利，有消息指出北京派人詢問教廷，試探教宗方濟各與習近平會面，據傳教宗給予肯定的答覆，儘管梵中之間沒有外交關係，但教宗願意在教廷外與習接觸；不過中國方面隨即反悔，向教廷供稱，因習近平訪義行程緊湊，難以安排會面。

報導指出，北京態度轉彎，恐是因中共黨內意見分歧，認為習近平不應會見與中國沒有正式外交關係的國家首腦，同時也會蓋過中義「一帶一路」備忘錄的新聞；另外，也有人質疑在美中貿易戰背景下，中國避免與教宗見面，會過度刺激美國。

我國外交部表示，教廷方面已公開表示目前無此規劃，不會有梵蒂岡代表參加習近平在義大利的活動。

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