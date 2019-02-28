蔡總統接見教廷樞機主教：台灣教徒非常期盼教宗訪台

2019-02-28 17:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教一行時表示，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，未來將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

總統致詞時表示，今年是台灣天主教會第四度舉辦全國聖體大會，非常歡迎費洛尼樞機主教擔任教宗特使來台參加盛會。

總統說，幾個月前她和許多天主教資深外籍神職人員見面。在台灣最匱乏的年代，這些前輩來到台灣，在醫療和教育等各個領域付出許多心力，帶動台灣的進步發展，讓大家非常感動和感激。

總統指出，不論過去或現在，天主教徒都是台灣社會很重要的一股力量，不斷做出貢獻。像是這屆的全國聖體大會，由嘉義教區承辦，在雲林舉行。教友們不但要帶領台灣與國際接軌，也特別行銷雲林地景地產，來帶動觀光。相信費洛尼樞機主教這一趟，一定能感受到台灣教會和教友們的熱情和活力。

總統提到，在台灣各宗教之間的相處十分融洽，彼此尊重的風氣也受到教廷的肯定，梵蒂岡和台灣曾多次合辦跨宗教交談會議。我們也希望透過費洛尼樞機主教的來訪，促進台梵之間更多的了解和交流。

總統說，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，對於教宗方濟各（Pope Francis）常提到「以對話取代暴力是最好的方式」，她非常認同，這也是民主台灣的信念。未來，台灣將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

最後，總統感謝費洛尼樞機主教專程來台共襄盛舉，台灣教徒們也非常期盼教宗能親自訪台，帶來天主至高的祝福。

訪賓一行由外交部長吳釗燮、教廷駐台大使館代辦高德隆（Monsignor Slađan Ćosić）陪同，前來總統府晉見總統。

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