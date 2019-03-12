外媒報導習近平可能見教宗 外交部：持續關注

2019-03-12 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平預計訪問義大利，媒體指出習可能順訪教廷、晉見教宗。對於梵中可能互動，外交部今天表示，教廷日前已公開表示目前無此規劃，外交部將持續關注相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

習近平預計於本月21日到24日訪問義大利，義大利媒體推測習近平可能順訪教廷、與教宗方濟各見面。根據梵蒂岡官網，教宗於21日到23日都未公開行程，留下彈性空間。根據義大利媒體報導，教廷外長蓋拉格日前回答提問說，「這目前並不在教宗的行程上」。

外交部發言人李憲章今天對此表示，有關媒體報導中國領導人習近平可能會晤教宗方濟各一事，日前教廷方面已公開表示目前無此規劃，外交部將持續關注未來相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

李憲章也補充說明，教廷去年9月與中國簽署主教任命臨時性協議後，當日國務院院長帕洛林樞機主教（Card. Pietro Parolin）即發表聲明，強調該協議旨在牧靈。另時任教廷新聞室主任伯克（Greg Burke）也表示協議沒有政治性質；另外，三月才剛訪問台灣的教廷萬民福音部部長費洛尼樞機（Card. Fernando Filoni），也公開重申教廷一貫立場，表示梵中主教協議不具政治或外交性質，顯示協議定位相當清楚，純屬教務性質。

李憲章說，外交部期盼梵中主教協議及相關對話發展，能有助於保障中國天主教教友信仰生活，及改善中國日益嚴重的宗教自由問題。

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