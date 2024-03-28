寶林茶室第2名死者解剖 愛女哀戚︰不能讓父親死得不明不白

66歲楊男宣告不治，女兒（黑口罩）抵達殯儀館準備等候法醫解剖相驗。（記者劉信德攝）

2024/03/28 13:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市「寶林茶室」食安風暴延燒，已有2人疑因食物中毒身亡，檢警今天在新北殯儀館解剖呂姓男子後，緊接著解剖楊姓男子遺體，進一步釐清死因，楊男女兒今天也由新北犯保協會人員陪同下到殯儀館，但全程不發一語；據了解，楊女希望查清楚發生什麼事，「沒有道理讓父親死得不明不白」。

據了解，居住三重區的66歲楊男27日上午過世，愛女哽咽說明，父親沒有慢性病史，健康檢查都沒問題，吃完飯當晚腹瀉多達30幾次，之後病情惡化，一個星期後「人就沒了」。

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楊女提及，父親3月19日上午11點多到寶林茶室吃了炒粿條，12點半結帳離開，返家路上就開始出現症狀，當晚腹瀉多達30幾次，原本以為是諾羅病毒，20日一早到診所就醫，後續服用醫師開立相關藥物，改吃清淡稀飯改善。

但楊男21日清晨再感不適，全身盜汗，床、枕頭都是濕的，緊急叫救護車到新光醫院，一度因心跳混亂以為心肌梗塞，經檢查排除，轉到普通病房，跟其他人還有說有笑，只是胃與食道有灼熱感。

不過，22日楊男精神不濟、嗜睡等情況，雖然已無腹瀉，仍有腸胃道問題；23日凌晨血糖過高、肝指數飆到1萬4千多，一度考慮換肝，但情況不理想，23日下午2點多轉入加護病房，25日上午裝上葉克膜，26日進入洗腎，升壓藥也用上，結果昨天上午心跳停了。

楊女表示，父親身體沒問題，每天運動，沒想到「吃一頓飯，人就沒了」，被折磨得不像樣，到最後手都水腫到不行，抽血抽不到；楊女曾提到，當時與父親一起在寶林茶室用餐的朋友吃炒麵，不像父親吃炒粿條，所幸沒有問題。

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