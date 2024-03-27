獨家》登山好手三峽猴洞滑墜身亡 愛犬護屍4天搜救鐵漢也動容

網友貼出爸爸帶著一隻黑狗的照片，請求協尋。（擷自臉書）

2024/03/27 21:56

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕桃園市陳姓男子23日到新北市三峽山區登山，因未返家且失聯，家屬焦急報案，新北市幾支消防、搜救單位搜救4天，今天在（山）猴洞下方尋獲陳男遺體，但跟他一起上山的愛犬「黑皮」護屍4天不離不棄，救難人員靠近時，還不斷吠叫護主，忠心模樣令人動容，直到救難人員帶家屬上山，黑皮認出才停止吠叫，跟隨主人遺體下山返家。

據了解，66歲桃園市陳姓男子23日上午帶著愛犬黑皮（台灣高砂犬），從桃園住處到新北市三峽加九嶺山區登山，因晚間仍未返家，焦急家屬報案、PO網協尋，新北市消防局動員第五大隊、特搜大隊、大埔、土城、秀峰等分隊、義消人員搜救，25日起新板山搜、台灣樂山會搜救隊加入救援。

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新板山搜義消分隊長劉崑耀（小五教官）表示，連日來加入搜救的消防、義消及民間團體不斷縮小範圍，今天上午將前進指揮所設在北大清肺農場，不到10分鐘，就在猴洞大峭壁下方找到陳男遺體，愛犬黑皮則緊緊守候一旁，不離不棄，令搜救人員動容。

劉崑耀也在臉書留言，「經過四天三夜搜尋 終於尋獲失蹤者~R.I.P. 忠心黑狗不離不棄隨侍在側…令人萬分感動～ 最後救了狗命!」

據了解，陳男在熊空山及蚋仔尖中間路段被尋獲，他被發現的（山）猴洞，為一處大峭壁，因有猴子躲在洞中得名，秀峰消防、義消發現陳男時，發現他「滑墜」十餘公尺深山壁，疑因頭部受創，失救致命；眾人見到黑皮守候身亡主人旁邊，不禁感嘆「土狗真正有夠忠心，看到眼淚掉下來……」

資深山搜人員分析，66歲陳男體力很好，從熊空橋出發，往紅河谷、熊空山、猴洞、山中傳奇等處，迅速完成O型縱走，疑在二度挑戰同一路徑時，不慎墜落大峭壁猴洞，救難人員引領家屬到場，兒女呼喊「爸爸回家吧！回家吧！」，忠心的黑皮則一路緊跟主人的遺體下山。

據透露，陳姓死者飼養黑皮多年，外出都帶著牠，臉書上還有飼主跟黑皮的親吻照，人犬關係極佳，得知他忠心護主，令親友、網友都感不捨。

網友的父親與黑狗感情極好。（擷自臉書）

桃園市陳姓登山好手23日到新北市三峽山區登山失聯，新北市消防局第五大隊、秀峰消防分隊及新板山搜義消分隊等單位上山救援，今天由秀峰分隊在猴洞下方找到陳男遺體，愛犬黑皮護屍4天，令搜救人員動容；新板山搜分隊長劉崑耀（小五教官）在網路分享搜救過程。（擷取自臉書，記者吳仁捷翻攝）

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