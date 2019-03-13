教宗方濟各就任6週年 蔡總統致賀電敬邀訪台

2019-03-13 20:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕教宗方濟各今天就職6週年，蔡英文總統致賀電，除了感謝教宗日前指派萬民福音部長費洛尼擔任特使來台，也再度誠摯邀請教宗到台灣牧靈訪問。

教宗方濟各在2013年3月13日就職第266任教宗，這一天也是教廷的國慶日，我駐教廷大使館特別透過教廷國務院，向教宗轉呈蔡總統的賀電。

蔡總統在賀電指出，她很高興代表中華民國人民與政府向教宗表達祝賀之意，台灣人民都很感謝教宗，像慈父般關懷受苦患難的人，對教會的照顧無微不至。

蔡總統表示，她也要感謝教宗派費洛尼樞機主教擔任特使來台，費洛尼樞機出席台灣全國聖體大會，給台灣人民帶來天主祝福與正面激勵，她和費洛尼都很認同教宗所言「以對話取代暴力」的主張，我政府將續響應教宗對世界和平、愛與悲天憫人的呼籲，致力國際人道援助工作，並歡迎教宗未來有機會到台灣進行牧靈訪問。

涉外官員說，我國與教廷基於堅實的共享價值與理念，雙邊關係深厚。多年來我政府努力深化、廣化與教廷關係，未來也將持續加強雙邊人道援助、跨宗教對話、文化教育、環境保護及難移民議題等合作。

至於中國國家主席習近平下週訪問義大利，媒體關注是否訪教廷、晉見教宗。對於梵中可能互動，涉外官員認為，教廷日前已公開表示目前無此規劃，政府將持續關注相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

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