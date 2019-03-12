委國大停電已釀17死 反對派領袖：被政府謀殺

2019-03-12 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉7日發生全國大停電，至今已邁入第6天，反對派領袖瓜伊多當地時間10日接受美國《CNN》專訪時表示，這次大停電不僅已造成17人死亡，還有更多民眾在糟糕的處境下為生存奮鬥，而這一切都歸因於原總統馬杜羅領導下的腐敗政府。

根據《CNN》報導，瓜伊多受訪指出，這次大停電帶來的破壞目前仍無法估計，由於當局遲遲無法全面恢復供電，許多醫院也逐漸出現危機，越來越多需要人工儀器維持生命或進行洗腎等治療方式的病患陷入死亡邊緣。據稱，已有至少17人受停電影響而死亡，不過《CNN》也表示，無法獨立確認停電造成的死亡人數。

瓜伊多進一步將目前的困境歸咎於馬杜羅政權，他表示，委國執政者長期貪腐，讓整個國家完全崩潰，大規模停電、停水令政府不得不宣布全面停班停課，目前看來，恢復之期仍無定數。瓜伊多強調，「貪腐的政府長年從電廠竊取資源，如今造成停電並導致民眾死亡，與謀殺無異」。

委內瑞拉因經濟崩潰導致社會秩序不佳、醫療與民生用品短缺，現因停電使整體情況更加嚴峻，針對此一狀況，原總統馬杜羅政府指控瓜伊多及其背後的勢力應負責，強調是「美國和反政府組織的陰謀」，意圖藉此逼他下台。

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