無懼馬杜羅政權威脅 瓜伊多堅持週末返回委國

2019-03-01 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，總統鬧雙胞戲碼持續上演，反對派領袖瓜伊多目前在境外造訪鄰國元首，面對原總統馬杜羅政權待其返國時可能施加的政治威脅，瓜伊多直言無懼，仍將於週末返回委內瑞拉。

綜合外媒報導，無視原總統馬杜羅祭出的出境限令，自立總統的瓜伊多日前造訪哥倫比亞，拜會智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）及美國副總統彭斯（Mike Pence）等人。按其表訂計畫，瓜伊多在結束巴西行後將於當地時間1日前往巴拉圭，與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）會面，並在接下來的週末返回委國。

有鑑於馬杜羅政權控制下的委國最高法院，早前已對瓜伊多祭出凍結資產、禁止出入境的「追殺令」，瓜伊多此次出訪鄰國，雖被評論視為重要之行，但在返國入境時仍有機會遭馬杜羅政權逮捕，面對此一明確的威脅，瓜伊多直言不會受影響，堅持按計畫在週末返國。

委國國民議會議長瓜伊多反對馬杜羅政權合法性並自立總統，至今已獲美國為首的歐美多國支持，近期頻頻在人道救援等議題上與獲俄中力挺的馬杜羅政權對抗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/