人道救援成委國政治戰場 馬杜羅獲軍方效忠喜迎俄物資

2019-02-22 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉「雙總統」掀起的政治分裂，使該國長年缺乏糧食、藥品等民生必需品的問題成為主要角力戰場，原總統馬杜羅日前表示已收到來自俄國的物資，他今天再下令關閉與巴西接壤邊境，杜絕來自美國、用以支持反對派領袖瓜伊多的人道救援物資入境。

委國局勢深陷分裂，反對派領袖、國民議會議長瓜伊多獲美國為首的歐美多國支持，持續挑戰背後有俄中等國支持的馬杜羅政權。由於委國惡性通膨多年，舉凡藥品、食品等民生物資無不匱乏，不僅成為反對派對政府挑戰的施力點，更儼然成為美俄兩大集團的角力戰場。

俄羅斯官媒20日稱，在世界衛生組織的支持下，已有一批俄羅斯提供的藥物、醫療用品等人道援助物資運抵委國，馬杜羅進一步表示，還有超過300噸藥品及物資正從俄國運來，在此同時，馬杜羅持續關閉地面及海洋邊界，力阻來自美國的物資入境。

馬杜羅政權現仍獲委國軍方效忠，目前持續擴大對邊境的封鎖，以阻止支持反對派的美國物資入境，對此，反對派領袖瓜伊多親自組織車隊，將來自美國及鄰國的人道救援物資接送入境。

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