力阻美方人道物資入境 委政府再關邊境、航班

2019-02-21 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉「雙總統」掀起的政治分裂，使該國長年缺乏糧食、藥品等民生必需品的問題成為角力戰場之一，原總統馬杜羅政府近日再封鎖一處重要的海上邊境，同時停飛部分航班，力阻象徵支持反對派領袖瓜伊多的美方人道援助物資入境。

委國局勢持續分裂，反對派領袖、國民議會議長瓜伊多獲美國為首的歐美多國支持，持續挑戰原總統馬杜羅的政權合法性。由於委國惡性通膨多年，舉凡藥品、食品等民生物資無不匱乏，這也成為反對派對原政府挑戰的施力點。

馬杜羅政權一名高層人士透露，政府已封鎖西北部加勒比海域，法爾孔州（Falcón）與阿魯巴（Aruba）、古拉索島邊界，同時暫停進出這些島嶼的航班。有鑑於瓜伊多此前表示美方人道援助物資將於23日運抵委國，馬杜羅政府這項作法，被外界視為在與瓜伊多陣營角力。

對於國內分裂狀況，委國軍方19日再度表態力挺馬杜羅政府，強調未來將持續在國界進行戰略性部署，以避免任何侵犯領土完整的行為。由於美國總統川普18才公開向委國軍方喊話，要求後者轉支持向瓜伊多，委國國防部翌日即明確表態，還擊意味相當濃厚。

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