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主嫌是外甥！疑債務糾紛彰縣議員楊竣程服務處被6惡煞開槍掃射

疑似債務糾紛，國民黨彰化縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍主嫌是議員外甥。（民眾提供）

疑似債務糾紛，國民黨彰化縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍主嫌是議員外甥。（民眾提供）

2024/04/10 11:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，本月7日凌晨遭6名惡煞開槍掃射與棍棒破壞鐵門，其中，開瓦斯槍鋼彈20多歲的曾姓主嫌是楊竣程的外甥，雙方疑有債務糾紛。雖然楊竣程不報案、不提告，但全案已違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等罪嫌，檢警將6嫌拘提到案。

鹿港警分局表示，縣議員楊竣程鹿港服務處遭人掃射事件，經過媒體披露後，昨晚已主動派員到場調閱監視器並採集相關證據，雖然網路影片為開8槍恐嚇，但鑑識人員到場發現有2罐瓦斯鋼瓶，以及1枚鋼彈，6名嫌犯均為男性，曾姓主嫌持瓦斯槍掃射8槍，其餘5人則持棍棒朝服務處鐵門與建物砸毀，犯後隨即坐上4部自小客車離去。

警方調查發現，6名嫌犯有4人是鹿港在地人，另外兩人來自桃園，由於曾姓主嫌與縣議員楊竣程長期有金錢糾紛，其它5位友人都是來幫忙一起出氣，6人並非屬於幫派組織。

警方表示，縣議員楊竣程雖然不願意提告，但6嫌已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等公訴罪，檢警主動偵辦，檢方立即開出拘票，命警將該等被告拘提到案。

楊竣程服務處今天也有許多關心的親友到場了解情況，有親友說，楊竣程很孝順，地方服務也做的很好，雖然有欠錢，但也都有慢慢在還，不知道為何還會發生這樣的事情，無法理解。

楊竣程昨天先是否認服務處遭砸，後來才改口是外甥鬧事，但沒有開槍，因為雙方2年前有金錢糾紛，外甥日前喝酒，兩人才會發生口角。不過，楊竣程今天的手機並未開機，撥打電話都進入語音信箱，無法得知對於主嫌就是外甥的看法。

彰化縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍曾姓主嫌是外甥，其餘則持棍棒砸毀。（民眾提供）

彰化縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍曾姓主嫌是外甥，其餘則持棍棒砸毀。（民眾提供）

疑債務糾紛彰縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，鐵門可以看到瓦斯鋼彈的痕跡。（記者劉曉欣攝）

疑債務糾紛彰縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，鐵門可以看到瓦斯鋼彈的痕跡。（記者劉曉欣攝）

疑債務糾紛彰縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍主嫌是其外甥。（記者劉曉欣攝）

疑債務糾紛彰縣議員楊竣程服務處遭6惡煞開槍掃射，開槍主嫌是其外甥。（記者劉曉欣攝）

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