返國後暢通無阻 瓜伊多嗆馬杜羅「已充滿矛盾」

2019-03-06 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉局勢詭譎，反對派領袖瓜伊多無懼當局威脅，昨天順利返國入境，獲民眾夾道歡迎，至於此前揚言拘捕他的原總統馬杜羅卻隱身至今，對此，瓜伊多直言，馬杜羅政府上下充滿矛盾，已不知道該怎麼面對國民。

馬杜羅政權控制下的委國最高法院，早前對瓜伊多祭出凍結資產、禁止出入境的「追殺令」，馬杜羅本人更誓言逮捕瓜伊多，讓後者這次鄰國出訪行程結束後的返國之舉充滿變數，支持者憂心他入境後將面臨牢獄之災，不過瓜伊多最終仍堅持按計畫於當地時間4日返國。

瓜伊多回國至今逾24小時，至今依舊積極曝光，持續針對國家問題抨擊馬杜羅政權，他認為，馬杜羅政權之所以保持緘默，是因為政府上下現已被矛盾淹沒，「完全不知道該怎麼面對國民」。

瓜伊多進一步重申自己是該國合法總統，矢言推翻非法上任的馬杜羅政權，他強調，雖然這將是一場漫長的鬥爭，但最終肯定會結束委國分裂的局面。

委國原總統馬杜羅政權雖獲俄中等國支持，目前仍控制軍方，但有越來越多西方國家及鄰國承認瓜伊多的在該國的領導地位，分析認為，瓜伊多在這次鄰國之行後，將在國內繼續發起街頭抗議，持續對馬杜羅政權施加壓力。

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