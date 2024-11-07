賀錦麗慘敗！民主黨內部痛批「爛候選人」與「傲慢」幕僚

民主黨內鬥？賀錦麗敗選，黨內究責聲浪四起。（美聯社）

2024/11/07 13:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在2024年總統大選中落敗，民主黨內部開始檢討敗選原因。多位不具名民主黨人士向《紐約郵報》（New York Post）透露，賀錦麗未能與選民產生共鳴，而其競選團隊則將注意力放在枝微末節的小事上，最終導致敗給前總統川普（Donald Trump）。

賀錦麗於7月底取代拜登（Joe Biden）成為民主黨總統候選人後，民調一度大幅上升，6週內募得約10億美元（約新台幣320億元）競選經費，資源看似相當充沛。然而，她最終未能勝選，引發民主黨內部強烈不滿，包括曾為拜登-賀錦麗政府和其競選團隊工作的人士。

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一位參與選戰最後階段的人士表示：「我參與過5次總統大選，我知道過程很艱難，但其他人卻表現得勝券在握，實在太傲慢了。」

選後檢討聲浪不斷，賀錦麗斯本人和競選總幹事狄倫（Jen O’Malley Dillon）首當其衝。有人質疑：「那10億美元的競選經費都花到哪去了？」民主黨內部人士也將矛頭指向曾為歐巴馬（Barack Obama）助選的資深幕僚普洛夫（David Plouffe）和柯特爾（Stephanie Cutter），認為他們誤判了選民真正關心的議題。

一位接近賀錦麗競選團隊的消息人士表示：「他們試圖將歐巴馬的策略套用在一位風格截然不同的候選人身上。這是一場災難。」這位人士認為，賀錦麗敗選的主因是「無法與選民建立連結」。

「狄倫負責政治和地面作戰，而柯特爾和普洛夫負責訊息傳播和廣告。他們誤判了民眾關心的議題，活在新聞和社群媒體的同溫層裡，卻忽略了真實世界。拜登根本不應該在2024年參選，而且民主黨的立場太過左傾。」

賀錦麗的競選主軸聚焦於恢復墮胎權和捍衛民主價值，而川普則猛烈抨擊拜登-賀錦麗政府執政下，物價飆漲近22%，以及不斷惡化的非法移民問題。賀錦麗也迴避先前支持的進步派政策立場，例如禁止水力壓裂（開採頁岩油）、將非法越境除罪化，以及為非法移民提供免費變性手術。

另一位民主黨內部人士痛批這些選戰策略根本是「愚蠢至極」，並諷刺道：「民眾早已受夠了。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），你的《降低通膨法案》現在是什麼情況？」

一位參與賀錦麗競選活動的消息人士表示，民主黨競選團隊的幕僚與基層民眾嚴重脫節，「這些常春藤名校畢業的幕僚和顧問，以及那些激進自由派人士，例如聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC），並不代表真正的美國人。」他們活在一個充滿「性別中立 代名詞」和「拉丁X」（Latinx）等用語的同溫層裡。

另一位民主黨人士更痛斥賀錦麗是「糟糕的候選人」，並表示她「比希拉蕊還糟」。「拜登不該受到如此對待，他被一個徒有其表的候選人逼退了。至少拜登打敗過川普，而且希拉蕊的膽識都比他們兩個大。」

此外，部分白宮幕僚也被認為是民主黨政治和訊息傳播腐敗的推手，例如第一夫人吉兒·拜登的顧問伯納爾（Anthony Bernal），以及白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。

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