無懼監禁及生命威脅 瓜伊多返國獲支持者夾道歡迎

2019-03-05 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，總統鬧雙胞戲碼持續上演，反對派領袖瓜伊多無懼原總統馬杜羅政權逮捕威脅，在當地時間4日返國，並在卡拉卡斯國際機場獲前來接機的支持民眾高聲歡呼。

根據《CNN》報導，無視原總統馬杜羅祭出的出境限令，自立總統的瓜伊多日前造訪哥倫比亞、巴西及巴拉圭等鄰國，先後與智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）、美國副總統彭斯（Mike Pence）及巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）等人會晤，並在4日返抵國門。

瓜伊多入境後受廣大支持者夾道歡迎，他隨後也向委國民眾公開喊話，表示馬杜羅政權雖對他祭出監禁甚或是人身安全的威脅，但「終結非法政權」的理念不會受影響，強調將帶領委內瑞拉走出過去數十年的傾頹局勢。

委國原總統馬杜羅政權雖獲俄中等國支持，目前仍控制軍方，但有越來越多西方國家及鄰國承認瓜伊多的在該國的領導地位，分析認為，瓜伊多在這次鄰國之行後，將在國內繼續發起街頭抗議，持續對馬杜羅政權施加壓力。

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