傳馬杜羅私運黃金圖變現 委國黃金儲備跌破75年來新低

2019-02-28 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局依舊分裂，反對派指控原總統馬杜羅持續將該國央行的儲備黃金運出，光是上週就至少運出8噸以上黃金，讓該國黃金儲備降至過去75年來的新低點。評論分析，馬杜羅政權近期迫切希望籌集硬通貨，來對抗來自美國的經濟制裁。

根據《路透》報導，委國反對派及3名政府消息人士透露，馬杜羅政權趁著上週三至五（20至22日）該國央行無設置常規保全時，派遣政府車輛將至少8噸的儲備黃金運出，目前正計畫私下出售給外國勢力以換取資金。

報導指出，在過去一年內，委國央行的儲備黃金被馬杜羅政權多次運出變現，全年總共取走約23噸黃金。據官方公布的數據，在上週之前，該國央行金庫僅餘約140噸的儲備黃金，是過去75年來的最低值。

委國深陷政治風暴，大鬧總統雙胞戲碼，原總統馬杜羅現仍獲軍方效忠，持續在人道援助等問題上與反對派領袖瓜伊多角力。由於雙方背後分別有俄羅斯及美國兩大集團支持，讓該國局勢更顯撲朔迷離。

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