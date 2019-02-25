軍隊開槍 委國阻救援物資運送釀5死

2019-02-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕在委內瑞拉反對派陣營將國際救援物資運入境內的努力二十三日多半受阻，並在與哥倫比亞交界地區釀成至少五人喪生、逾三百人受傷的軍民血腥衝突後，美國國務卿龐皮歐矢言，將「採取行動」對抗「噁心的暴君」。翌日他再度表示，他有信心馬杜羅「時日無多」。自任委國臨時總統的國會議長瓜伊多，呼籲國際社會考慮「所有解放委內瑞拉的措施」，並對推翻委國總統馬杜羅的「所有可能性」有所準備。

彭斯會瓜伊多 龐皮歐放話對抗暴君

白宮官員透露，美國副總統彭斯二十五日將在哥國首都波哥大與瓜伊多會面。主要為美國提供的國際救援物資，現已成為瓜伊多與馬杜羅對峙的核心，瓜伊多二十四日在哥國邊城古庫塔（Cucuta）對軍隊喊話：「你們不應服從虐待狂，此人對拒絕國家所需的人道救援大加慶賀。」他指出，多達三十萬委國民眾亟須食物與醫藥。

馬杜羅則痛批瓜伊多是「美國傀儡」，救援物資是美國侵略委國的煙幕彈，他已下令關閉委國與哥國及巴西間的數座跨境要道，並宣布與哥國斷交。

哥國外交部表示，委國軍隊二十三日發射催淚瓦斯與橡膠子彈，驅散聚集在邊城烏瑞尼亞（Urena）與聖安東尼歐（San Antonio）、企望領取物資與欲前往鄰國工作的數千民抗議者。在持續數小時的騷亂中，槍聲不絕於耳。在烏瑞尼亞的提恩狄達斯大橋附近的衝突，造成至少二百八十五人受傷。人權組織「刑事司法論壇」也說，委國部隊對企圖越過委哥邊界的平民開槍，造成三十一人受傷。

此外，馬杜羅的支持者攔截兩輛裝滿物資、駛過一座邊界橋梁的卡車，並縱火焚燒。委國國會議員畢加多說，委哥邊界的衝突至少造成五人喪生，包括一名十四歲少年，五十一人被捕。在衝突發生後，哥國下令運送物資的卡車返回。

而在委國與巴西邊界，目擊者指出，委國部隊在往來兩國的「聖弗朗西斯科—德保拉」橋附近，對卸下物資的義工發射催淚瓦斯，兩輛卡車隨後遭縱火，另有兩輛卡車成功從巴西的帕卡賴馬（Pacaraima）運入委國。

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