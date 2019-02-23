委內瑞拉緊張局勢升級！ 軍隊向民眾開火釀2死15傷

2019-02-23 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉原總統馬杜羅（Nicolas Maduro）21日為阻止美國人道救援物資進入，下令關閉與巴西接壤的邊境，並揚言連哥倫比亞邊境一同封鎖。22日，委內瑞拉駐守巴西邊境的士兵與試圖領取人道物資的民眾發生衝突，士兵向民眾開火，至少造成2人死亡、15人受傷。

綜合媒體報導，當地人權組織表示，委內瑞拉鄰近巴西邊境的南部小鎮庫馬拉卡帕（Kumarakapay）在22日發生衝突事件，當地居民在委內瑞拉來往巴西的主要通道上，設立檢查哨站試圖阻止軍隊前往邊境。當時一輛軍車被攔下，兩方發生衝突，士兵向民眾開槍，殺死一對原住民夫婦，另外還有15人受傷。

委內瑞拉現在陷入嚴重的人道危機，糧食、藥物等民生物資極度匱乏。手握軍權的馬杜羅先前為了不讓美國及其盟友的物資送入國內，斷然封鎖對外橋梁。為響應反對派瓜伊多（Juan Guaido）政府的號召，以美國為首的各國救援物資紛紛堆積在巴西與哥倫比亞，但馬杜羅拒絕外國援助，批評反對派的行為是挑釁，並封鎖瓜伊多指定用來接收人道物資的古拉索的海空邊界。

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