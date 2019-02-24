又向人民開槍！委內瑞拉邊境衝突再釀2死、31傷

2019-02-24 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉軍方當地時間週五在該國與巴西邊境，向原住民開火造成2死22傷後，週六又在巴西邊境小鎮發生激烈衝突，目前已造成2死、31人受傷，死者包括一名14歲少年。

綜合外媒報導，委內瑞拉封鎖美國人道物資進入該國，軍方與民眾發生激烈衝突，繼週五在巴西邊境向民眾開火，導致2死22傷後，週六又在巴西邊境的聖埃倫娜德瓦伊倫鎮（Santa Elena de Uairen）向人民開槍，導致2人喪生、31人受傷。

另外，在哥倫比亞邊境城市烏雷尼亞（Urena），軍警則向民眾施放催淚瓦斯及橡膠子彈，驅散要求進入哥倫比亞領取物資的示威者，當地商家業者戈梅斯（Vladimir Gomez）穿著一件沾有血蹟的白襯衫表示，「他們開始近距離射擊，好像我們是罪犯一樣。我們無法避免子彈，他們擊中了我的臉和背部，我們要戰鬥！」

報導指出，在與哥倫比亞邊境小城的衝突，已造成285人受傷。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）稍早警告，如果委國民眾為了人道物資與軍隊出現暴力衝突，馬杜羅要承擔責任。

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