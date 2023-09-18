司機持刀劫6千 重判7年3月

持刀劫6千遭重判示意圖。（資料照）

2023/09/18 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕蘇姓送貨男司機為了謀財，在台南某店前以筍刀架押正在洗碗盤的婦人，人在屋內的丈夫聞聲拿鐵棍出來質問蘇「要做什麼」？蘇自稱是通緝犯、要錢，因刀架在女方脖子，受害女子丈夫嚇得交出六千元打發對方，台南地院依加重強盜罪判蘇嫌七年三月徒刑。

判決指出，蘇姓男子在二○二三年一月六日凌晨兩點多，拿一把筍刀到台南市某家店前，見一名婦人坐在小凳上洗碗盤，即在其背後用雙腳夾住女方身體，再拿筍刀架在女方脖子右側，並恫稱「我是通緝犯，交出錢來」，婦人嚇得驚聲尖叫，屋內的丈夫聞聲拿起鐵棍跑到門外，質問蘇男「要做什麼？」，蘇男嗆要夫妻兩人交出錢財，眼見難以抵抗對方持刀威脅，人夫不得不拿出六千元現金交給蘇男，蘇才撤下婦人脖子上的刀並帶錢逃離現場。新營警分局獲報追查，警方於隔天下午逮獲蘇男並於住處扣得筍刀。

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一審合議庭認為，蘇男犯行惡性不輕，但犯後尚知認罪、認錯，犯後態度尚非惡劣，且無犯罪前科，因為他搶得六千元並非鉅額、犯罪時間也不是很久，加上他患有適應障礙症與憂鬱情緒，且需扶養一名未成年女兒及妹妹；但他未補償受害夫妻及達成和解，因此依本刑七年以上的加重強盜罪判蘇七年三月徒刑。

律師施志遠表示，本案被告強盜金額六千元，且坦承犯行、沒有犯罪前科，並患有憂鬱症等疾病，假如法院在審理過程可以適度探究被告強盜犯案原因，且讓被害人到庭對於被害過程表達內心感受，促成雙方對話，並使被告以賠償、道歉等方式，來設法獲得被害人諒解，實踐修復式司法理念，應有機會依照刑法第五十九條規定，予以減輕刑度，避免發生被告所強盜的金額非鉅，卻被判重刑的情況。

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