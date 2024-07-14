酷暑下婦人拉女童赤腳走路 影片曝光引發公憤

民眾貼文，指今天天氣酷熱，一名婦人竟拉著女童赤腳走路約20分鐘，且勸導不聽，影片曝光引發公憤。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

2024/07/14 15:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕各地不斷傳出中暑情況，但在新竹縣新豐鄉一名婦人疑似因小女孩弄丟鞋子，竟拉著小女孩大熱天赤腳走在滾燙的柏油路上，而且走了約20分鐘，女童因痛得沿途大哭求救，路人也上前痛批「虐童」，但婦人斥罵女孩後不予理會繼續走；警方表示，已獲報訪查中。

今天有民眾將臉書新竹大小事貼出一段影片表示，下新豐火車站時，看見一個小女孩在尖叫，她問帶女孩的婦人，小朋友怎麼沒有穿鞋，婦人說小孩自己搞丟的，她沒錢可以買給她。民眾說要帶婦人和女孩去買，婦人卻叫她不要理！然後小孩就一路尖叫追著婦人跑。

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熱心民眾說，「我馬上報警，並且一路跟著她們回家，就這樣走了近20分鐘！」警察找到當事人的時候，婦人和女孩剛好進家門，也不開門，大家都無能為力！

影片中，婦人一手拖著推車，一手拉著小女孩，女孩年紀約莫5、6歲。小女孩因為腳痛，沿途狂哭並大叫，不斷喊痛「好燙！」，一度躲進陰影下，但馬上被婦人拉走，持續快步前行，婦人隱約回女孩「下次還要不要裝啞巴！」而對於熱心路人的質問「會不會太殘忍了！這是虐童！」，婦人則疑似回說「去報案，我沒辦法啦！」

此文一貼出，引發公憤！網友議論紛紛：「會燙破皮！這兩天超炎熱37度以上！」、「管教小孩要虐待到受傷才叫管教嗎？」、「妳自己踩看看，小孩皮膚比較稚嫩，很可能起水泡了」、「這是家暴吧！」、「他自己的拖鞋怎麼不給小孩穿，他燙看看」等。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

民眾貼文，指今天天氣酷熱，一名婦人竟拉著女童赤腳走路約20分鐘，且勸導不聽，影片曝光引發公憤。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

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