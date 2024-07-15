拜登在白宮發表談話 呼籲群眾冷靜、暴力不能常態化

拜登在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲民眾在政治層面必須降溫冷靜，此時此刻必須團結在一起，不能讓暴力行為常態化。（美聯社）

2024/07/15 10:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓州出席競選活動時遇刺，震驚國際，現場同時還有1名支持者死亡、2人重傷。拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲民眾在政治層面必須降溫，此時此刻必須團結在一起，不能讓暴力行為常態化。

綜合外媒報導，拜登在白宮橢圓形辦公室發表談話時，首先就呼籲美國民眾，「我們必須降低政治溫度，當我們意見不一致時，我們並不是敵人，我們是鄰居，我們是朋友、同事，最重要的是，我們是公民。我們必須站在一起」。

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拜登談到川普遭槍擊事件時表示：「一名前總統被槍擊，一位美國公民被殺害，而他只是行使個人自由來支持他所選擇的候選人而已。」拜登也提及到在現場被槍手殺害的消防員康普雷托（Corey Comperatore），拜登說：「柯雷是位丈夫、一位父親、一名義消和一位英雄，他保護了他的家人免受子彈的傷害，希望大家能為他與他的家人們祈禱。」

拜登呼籲所有人都「後退一步」，在美國政治中，暴力永遠不會是答案，美國不允許任何暴力行為，並列舉2021年1月6日的國會襲擊事件，以及眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲事件為例，表示不能允許這種暴力行為常態化，「美國的政治言論已經激化，是時候該冷靜下來了」。

拜登也呼籲美國民眾團結，強調民主必須是由投票行動來彰顯，用投票來解決分歧，而不是用子彈；改變美國的權力應該是要永遠掌握在人民手中，而不是在暗殺者手中。

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