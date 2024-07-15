為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拜登在白宮發表談話 呼籲群眾冷靜、暴力不能常態化

拜登在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲民眾在政治層面必須降溫冷靜，此時此刻必須團結在一起，不能讓暴力行為常態化。（美聯社）

拜登在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲民眾在政治層面必須降溫冷靜，此時此刻必須團結在一起，不能讓暴力行為常態化。（美聯社）

2024/07/15 10:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓州出席競選活動時遇刺，震驚國際，現場同時還有1名支持者死亡、2人重傷。拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲民眾在政治層面必須降溫，此時此刻必須團結在一起，不能讓暴力行為常態化。

綜合外媒報導，拜登在白宮橢圓形辦公室發表談話時，首先就呼籲美國民眾，「我們必須降低政治溫度，當我們意見不一致時，我們並不是敵人，我們是鄰居，我們是朋友、同事，最重要的是，我們是公民。我們必須站在一起」。

拜登談到川普遭槍擊事件時表示：「一名前總統被槍擊，一位美國公民被殺害，而他只是行使個人自由來支持他所選擇的候選人而已。」拜登也提及到在現場被槍手殺害的消防員康普雷托（Corey Comperatore），拜登說：「柯雷是位丈夫、一位父親、一名義消和一位英雄，他保護了他的家人免受子彈的傷害，希望大家能為他與他的家人們祈禱。」

拜登呼籲所有人都「後退一步」，在美國政治中，暴力永遠不會是答案，美國不允許任何暴力行為，並列舉2021年1月6日的國會襲擊事件，以及眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲事件為例，表示不能允許這種暴力行為常態化，「美國的政治言論已經激化，是時候該冷靜下來了」。

拜登也呼籲美國民眾團結，強調民主必須是由投票行動來彰顯，用投票來解決分歧，而不是用子彈；改變美國的權力應該是要永遠掌握在人民手中，而不是在暗殺者手中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普準備參加共和黨代表大會 美特勤局將維持現有維安強度
2024/07/15 07:34

川普準備參加共和黨代表大會 美特勤局將維持現有維安強度
川普遭槍擊淌血仍高舉拳頭 紐時：本能與媒體操控
2024/07/15 09:10

川普遭槍擊淌血仍高舉拳頭 紐時：本能與媒體操控
動機仍不明......FBI：暗殺川普槍手為「孤狼式犯案」
2024/07/15 09:29

動機仍不明......FBI：暗殺川普槍手為「孤狼式犯案」
參加川普造勢中彈亡 消防員撲倒妻女捨命犧牲
2024/07/15 07:20

參加川普造勢中彈亡 消防員撲倒妻女捨命犧牲
拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普
2024/07/15 08:26

拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普
槍響前有警察發現槍手在屋頂！巴特勒警長坦承維安失敗
2024/07/15 09:41

槍響前有警察發現槍手在屋頂！巴特勒警長坦承維安失敗
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播