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慣竊商圈偷萬元高價耳機 被逮居然是因修電腦跟店家吵架

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/14 11:06

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓男子缺錢花用，他佯裝顧客，跑到台北市三創園區閒晃，並在1家高價3C店內偷走1個價值1萬6980元的無線藍芽耳機，店家事後發現展示架上的耳機不見而報警。沒想到6天後，張因為電腦壞掉，跑到八德路附近1家電腦店要維修，卻與店家發生爭吵，店家氣得報警；員警趕到現場途中，在路口眼尖認出他是耳機竊賊，當場逮捕他。

北市警中正一分局今天宣布偵破這起案件，原來張男是名慣竊，過去經常因為缺錢花用就下手行竊高價物品再轉賣。他在日前跑到台北市三創園區5樓1個高價3C櫃位，趁著沒人注意到他之際，以外套遮掩，再用器具將防盜繩弄斷，偷走1個要價1萬6980元的「EPOS ADAPT 660無線藍牙抗噪麥克風耳機」。

張得手後隨即逃離現場，店家事後發現展示櫃上的耳機不翼而飛，經查看監視器畫面遭竊後，氣得報警。警方調閱監視器畫面追查，循線鎖定張男是竊嫌，但他居無定所，行蹤難以掌握。

不過，本月8日時，張因為電腦壞掉，跑到台北市八德路1家電腦店想要維修，卻因故與店家發生爭吵，店家當下就報警。沒想到，張見到店家報警，嚇得拔腿就走，但才走到附近路口，獲報趕往電腦店的員警，一眼認出他就是偷走高價耳機的竊嫌，當場將他攔下帶回派出所。

據了解，張偷走高價耳機後，已經以數千元的價格透過網路將其賤賣。警方最後將他依竊盜罪嫌送辦，同時也深入追查他有涉及其他竊案。

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

張嫌以器具破壞防盜繩偷走高價耳機。（記者王冠仁翻攝）

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