汽車業務員捲走客戶購車款、代辦費 法官判需賠公司186萬餘元

法官認為，鐘男違反僱傭契約，應賠償公司186萬8728元，全案仍可上訴。 （記者吳昇儒攝）

2024/07/14 11:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕汽車業務員鍾卓瑋前年起在BMW台灣總代理商汎德永業公司工作，卻從去年3月起，陸續私下收走客戶車款及代購車內物品等費用，共計侵占公司款項高達186萬8728元，隨後神隱。公司清查後發現，款項短缺，向鍾男提告索賠。法官認為，鐘男違反僱傭契約，應賠償公司186萬8728元，全案仍可上訴。

鍾男公司主張，前年4月1日起聘僱鍾男負責新車銷售業務，但不到一年的時間，就開始以各類名義向公司客戶收取款項，並要求匯至他私人名下帳戶，藉此侵占、挪用款項，請法官依雙方雇傭契約債務不履行損害賠償法律關係，要求鐘男應給付186萬8728元給公司。

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法院開庭審理時，依法通知鍾男到場，但他卻未於言詞辯論期日出席，也未提出任何書狀作何聲明或陳述，因此將依原告聲請，由其一造辯論而為判決。

法官調查，鍾男共侵占2名客戶近160萬元的購車款，就連多名客戶繳納的保險、領牌等規費，也通通侵吞，還有添購行車紀錄器、隔熱紙、汽車美容的錢也不放過，合計侵吞款項為186萬8728元。

法官認為，依照公司提出相關單據及客戶間的資料證實，鍾男確實有侵吞公司款項，堪信原告主張為真，判處鐘男須給付186萬8728元給原公司，全案仍可上訴。

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