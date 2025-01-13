1.0度！苗栗三灣07:20刷新低溫紀錄 今起暫回暖週三又轉濕冷

今、明兩天各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，白天明顯回暖，早晚氣溫仍偏低，民眾應注意穿著調適。（資料照）

2025/01/13 09:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）晨強輻射冷卻帶來的極端低溫，苗栗縣三灣鄉今早7點20分觀測到1.0度，刷新入冬以來平地最低溫紀錄，新竹縣峨嵋鄉、寶山鄉、苗栗縣造橋鄉、頭屋鄉低溫也分別只有2.1、2.7、2.8、2.9度，其他各地區平地最低溫約在4至8度之間；冷空氣今起逐日減弱、白天明顯回暖，不過早晚氣溫仍偏低，週三（15日）另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（14日）兩天各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，白天明顯回暖，早晚氣溫仍偏低，民眾應注意穿著調適。今日各地區氣溫為：北部4至21度、中部5至23度、南部6至24度、東部8至22度。

請繼續往下閱讀...

週三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，同時南方也有水氣移入，山區亦有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫驟降，愈晚愈濕冷，高山有飄雪機率。

預估週四、週五（16-17日）晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，週五白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮指出，下一波冷空氣強度比這波稍弱，以大陸冷氣團的機率為最高，是否因夜間輻射冷卻而升級需密切觀察，屈時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，應注意低溫特報發布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法