獨家》墾丁海域珊瑚大白化 慘烈畫面讓潛水教練哭了

天氣太熱釀高水溫，出水口墾丁珊瑚出現大白化。（「面鏡臉自由潛水」提供）

2024/07/15 08:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島海域的珊瑚礁一直是台灣海域的指標，今年遇上極端氣候，北部屢屢出現38度高溫，海水均溫高達30度以上，有潛水教練記錄到墾丁出水口海域出現大量珊瑚白化情況，小琉球也有，是繼2020年後最嚴重，墾丁國家公園管理處也委託屏東國立海生館學者調查，希望找出搶救珊瑚的辦法。

地球極端氣候日益嚴重，夏季地面溫度不傳升高，今年更是熱浪襲擊，各地頻頻傳出溫度新高，這幾年珊瑚白化已經從偶爾發生變成常態，資深潛水教練Alex近期下海觀察，更是流淚驚呼「好難過，水面溫度曾達34度太可怕，恐釀珊瑚白化最慘一年！」

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拍下出水口珊瑚大白化影片的「面鏡臉自由潛水」教練Alex說，同一水域，五月份下水還是美麗的珊瑚海景象，短短兩個月高溫下，出水口已經出現大量的珊瑚白化情況，部分白化珊瑚甚至已經長出象徵死亡的藻類，人類對於氣候暖化問題應該更重視，加快節能減碳的腳步。

墾管處則表示，已經觀察到水溫升高釀珊瑚白化問題，委託海生館專家進行調查，會進一步分析原因，並設法找出原因及搶救方式。

根據調查，墾丁珊瑚白化從1998年接著是2007年，但從2016年後已陸續發生第三次，2020年夏季時，水下10米深甚至還記錄過28度「高溫」，珊瑚白化嚴重，整個地球環境產生劇烈變化，已經是人類必須重視的課題。

天氣太熱釀高水溫，墾丁珊瑚大白化。（「面鏡臉自由潛水」提供）

墾丁珊瑚礁海域世界聞名。（「面鏡臉自由潛水」提供）

短短兩個月時間高溫，墾丁珊瑚出現大白化。圖上為五月景象。圖下為現況。（「面鏡臉自由潛水」提供）

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