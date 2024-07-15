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拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普

拜登呼籲美國民眾團結，並表示會提供一切資源確保川普安全。（彭博）

拜登呼籲美國民眾團結，並表示會提供一切資源確保川普安全。（彭博）

2024/07/15 08:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓州出席競選活動時遇刺，震驚國際。美國總統拜登美東時間14日上午與賀錦麗（Kamala Harris）聽取聯邦調查局（FBI）等單位針對槍擊案提出的簡報。會後拜登呼籲美國民眾團結，並強調會提供一切資源確保川普的人身安全。

拜登14日晚間8點（台灣時間15日上午8點）要在白宮橢圓形辦公室向全美國發表公開演說，拜登在談話中提到，他在槍擊案後與川普簡短通話，從電話中可得知川普現在狀況還不錯，正在逐漸康復。拜登也向槍擊案遇害民眾的家屬致哀，祈禱2名受傷民眾早日康復。

拜登強調，美國不允許這種暴力行為，「暗殺」已違背美國作為國家所代表的一切，「團結是最難以實現的目標，但此時此刻沒有什麼比團結一致更重要的了」。

拜登指出，目前已指示相關單位檢視所有的維安措施，並會提供一切資源與保護，確保川普安全無虞。針對15日開始的共和黨全國代表大會，拜登表示他已指示特勤局長審查所有安全措施。針對槍擊案細節，拜登並沒有多談，僅表示目前仍不清楚槍手的犯案動機，呼籲外界不要有過多揣測或聯想。

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