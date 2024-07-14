修補外牆移除鳥巢致33小雨燕雛鳥成孤兒 桃園療養院致歉

33隻雛幼鳥的狀況非常不理想，有的可能剛剛孵化，體重僅1到2克。（圖由桃園市野鳥學會提供）

2024/07/14 12:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕部立桃園療養院近日委外施作外牆磁磚修補工程，卻將牆中凹洞中的小雨燕巢拆除，33隻幼鳥無巢可歸的雛幼鳥，被熱心民眾送至桃園市野鳥學會非營利野生動物診所，但雛幼鳥狀況非常不理想，目前僅有5隻存活，桃療發布新聞稿致歉表示，未顧及目前為育雛期，未來會加強相關宣導教育；桃市府農業局林務科獲報後今早前往會勘，釐清有無故意破壞行為，也呼籲施工務必避開育雛期。

野鳥學會表示，前年才發生台東縣政府為整修體育館，擅自將小雨燕巢移居，造成200多隻雛幼鳥面臨餓死的慘況，沒想到同樣的情況也在桃園上演，13日學會非營利野生動物診所接獲1箱裝著33隻剛出生的小雨燕雛幼鳥，熱心民眾表示，是看到桃療拆除小雨燕巢，不忍見到雛幼鳥受難，緊急將牠們送至野動診所。

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野鳥學會表示，經獸醫師觀察，這些雛幼鳥的狀況非常不理想，大部分過於年幼，可能剛剛孵化，體重僅1到2公克，加上不當餵食，導致牠們虛弱且失溫，初步評估存活機率極低，可能僅有個位數雛幼鳥能夠存活，將繼續為存活的小雨燕提供支持性治療，並照養至能夠順利野放，不過，雛幼鳥的照養過程相當耗費人力和經費，且幼鳥需要學習自行覓食，人工飼養無法提供如親鳥般的細緻照顧，即便能夠成功照養到野放階段，也不一定能完全適應野外的殘酷環境。

桃療表示，本院因建物較為老舊，發現外牆磁磚有剝落情形，可能出現安全疑慮，加上鳥類長期在院內產生排泄物，考量身心較弱勢的住院病患健康，委託廠商進行整改計畫，選定非門診的假日時間，由廠商進行外牆磁磚修補工程。

桃療表示，感謝好心民眾協助將雛鳥送至野鳥學會救治，對於此次工程規劃與施作相關人員，未能事先了解與顧慮到目前為育雛期，巢內可能有雛幼鳥會受影響，特此深表歉意，未來會加強相關宣導教育，並儘量避免在繁殖期規劃進行相關工程，以善盡保護野生動物並與自然生態和平共存之責。

農業局林務科表示，野生動物保育法以有無故意為原則，若是不知道而過失，一般以輔導為原則，今天上午前往現場會勘，初步調查是桃療包商進行外牆磁磚修補，將在外牆凹洞中的鳥巢移除，由於目前為育雛期，施工點並不恰當，應再等一等待巢中沒有雛幼鳥再施工，估計這批雛幼鳥約1個月左右就會離巢，如果再等一等就不會發生如此狀況，已請桃療提供相關資料，釐清有無故意之嫌，同時要求院方加強相關生命教育。

野鳥學會呼籲，類似事件其實常發生在你我身邊，像是清理冷氣、修剪樹木，可能都會誤傷整窩雛幼鳥，建議民眾在進行相關活動時，儘量選擇冬季進行，避開動物繁殖季節，如已發現有雛幼鳥存在，可以等2到3週雛鳥離巢後再進行，民眾撿到鳥也不要輕易餵食，以免錯誤餵食致傷。

33隻雛幼鳥的狀況非常不理想，有的可能剛剛孵化，體重僅1到2克。（圖由桃園市野鳥學會提供）

33隻雛幼鳥的狀況非常不理想，有的可能剛剛孵化，體重僅1到2克。（圖由桃園市野鳥學會提供）

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