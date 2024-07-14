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能高越嶺道登山客扭傷 救難人員冒雨漏夜救下山

能高越嶺道屯原登山口高繞路段，昨下午傳登山客失足受傷意外，救難人員冒雨入山救援。（神鷹山區搜救隊提供）

能高越嶺道屯原登山口高繞路段，昨下午傳登山客失足受傷意外，救難人員冒雨入山救援。（神鷹山區搜救隊提供）

2024/07/14 11:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段高繞3K處，昨（13）日下午傳出登山客疑似步道濕滑失足，導致右腳嚴重扭傷腫脹無法行走，仁愛消防分隊連同南投縣神鷹山區搜救隊冒雨入山救援，考量路況不適用擔架，以攙扶、揹負輪替方式，漏夜辛苦將傷者救下山，消防隊也呼籲山友近期山區常降雨，步道濕滑，行進間務必更加小心。

據了解，這支5人登山隊昨天上午10點由仁愛鄉屯原登山口高繞路線入山，經能高越嶺道欲前往南華山、奇萊南峰，當晚夜宿天池山莊，隔天由原路下山，但13日下午1點多1名隊員在高繞路線3K處疑因濕滑失足跌倒致右腳扭傷，無法繼續後續行程，決定對外求援。

南投縣消防局獲報，調派仁愛消防分隊出動5名警消，神鷹山區搜救隊也支援協助，救難人員於下午4點由屯原登山口冒雨入山救援，近晚間6點於高繞路線近2K處接觸受傷登山客，發現男子右腳踝嚴重腫脹，無法確認有無骨折，給予患肢固定後，協助患者下撤。

由於地形限制無法使用擔架，救難人員視路況以攙扶、揹負等方式協助傷者下撤，又遇降雨攪局，歷時近5小時，辛苦在深夜近11點將傷者平安救下山後自行就醫。

救難人員冒雨摸黑將受傷登山客救下山。（神鷹山區搜救隊提供）

救難人員冒雨摸黑將受傷登山客救下山。（神鷹山區搜救隊提供）

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