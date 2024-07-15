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川普準備參加共和黨代表大會 美特勤局將維持現有維安強度

川普搭乘專機抵達密爾瓦基。（路透）

川普搭乘專機抵達密爾瓦基。（路透）

2024/07/15 07:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓夕法尼亞州出席競選活動時遇刺，右耳上方受傷，所幸送醫後並無大礙。川普14日表示，他將會按照計畫前往威斯康辛州密爾瓦基，出席正式提名總統候選人的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。針對共和黨全國代表大會的現場維安，美國特勤局表示，對維安計畫頗具信心，將會維持現有維安計畫，沒有要加強維安。

綜合外媒報導，川普競選團隊顧問史卡維諾（Dan Scavino）14日在社群媒體分享貼文，表示川普正在前往密爾瓦基的途中，「非常感謝大家的祈禱、支持和祝福」，而稍早川普已搭乘專機抵達密爾瓦基，準備參加共和黨全國代表大會，預計週四（18日）晚間在會中發表演說。

負責協調共和黨全國代表大會現場維安的特勤局代表吉布森-奇奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）14日在記者會中表示，特勤局將沿用現有維安計畫，不會特意加強維安，「我們對目前的維安計畫相當有信心，已做好充分準備」。

負責密爾瓦基當地業務的聯邦調查局（FBI）探員漢索爾（Michael Hensle）14日指出，目前FBI並沒有發現針對共和黨全國代表大會及與會者的具體威脅。

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